VTB, Türkiye'deki alışverişler için QR kod ödemelerini başlattı

VTB'den yapılan açıklamaya göre, alıcı, akıllı telefon kamerasını fişteki QR koduna veya VTB Online üzerinden terminale doğrultarak ülke genelindeki satış noktalarında alışverişlerini ödeyebilecek.

Ödemeler ruble olarak gönderilecek ve ardından Türk lirasına çevrilecek. Banka, ödeme yapmak için komisyon olmadığını ve bir işlem için limitin 10 ruble ile 350.000 ruble arasında olduğunu açıkladı.

Daha önce Sberbank, SberBank Online mobil uygulaması aracılığıyla Türkiye'de QR kodu kullanarak yapılan alışverişlerde ödemeyi test ettiğini bildirmişti. Hizmetin tüm müşteriler için tam lansmanı Mart ayı sonunda planlanıyor.