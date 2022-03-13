Wall Street Journal: ABD, Rusya ile müzakere etmeyecek

Wall Street Journal gazetesine konuşan üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya'nın Ukrayna taleplerine boyun eğmeyeceğini yazdı.

Haberde Rusya, İran'la gelecekte ticaretini azaltabilecek Ukrayna ile ilgili yaptırımlardan muaf tutulma yönünde yazılı güvence talebinden geri adım atmazsa, Biden yönetiminin gelecek hafta anlaşmaya alternatifler aramaya başlayacağına işaret edildi.

ABD'li üst düzey yetkili, İran nükleer anlaşmasının sınırlarının dışına çıkılmayacağını belirterek, anlaşmada muafiyete hiçbir şekilde yer verilmeyeceğini kaydetti.

ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu ancak geçen cuma Viyana'daki görüşmelerin Rusya'nın talebi nedeniyle kesintiye uğradığı ve anlaşmayı geciktirdiği ifade edildi.

Avrupalı yetkililerin Rusya'nın olmadığı bir İran nükleer anlaşmasına sıcak baktığı ifade edilen haberde, İran'ın Rusya'nın olmadığı alternatif bir anlaşmayı müzakere edip etmeyeceğinin ve Rusya ile yakınlaşan Çin'in alternatif bir anlaşmaya katılıp katılmayacağının belirsizliğini

koruduğu kaydedildi.