Wall Street’te 11 bin bankacı işini kaybetti

Sektörde kâr ve istihdamda, 2021’de rekor bir yıl geçirilmesinden sonra, Ukrayna’daki savaş, hızla yükselen politika faiz oranları, resesyon korkusu ve Avrupa’daki enerji krizi yatırımcıları endişelendiriyor.

Bankalar, belirsizliğin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle başta yatırım bankacılarını işten çıkarırken, uzmanlar finans sektöründeki iş gücü piyasasını 2008 finansal krizinden bu yana görülen en zorlu iş piyasalarından biri olarak değerlendiriyor.

Sadece büyük ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken, insan kaynakları uzmanları, yılsonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

İş piyasasının şu anda 15 yıldır olmadığı kadar zor olduğunu belirten insan kaynakları uzmanlarına göre, boş pozisyonlar artık otomatik olarak doldurulmuyor. Finans kuruluşları ise teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeniliklerden ve verimlilik kazanımlarından faydalanabilmek için yapay zekâ uzmanları gibi önemli alanlarda hâlâ yönetici ve bankacıları işe alıyor.