Wall Street'te 2026 iyimserliği! 'Güçlü şirket kazançları ABD borsalarını yükseltecek'

Morgan Stanley'den Michael Wilson, ABD şirketlerinin kazançlarında toparlanma işaretleri ve fiyatlama gücünde iyileşme gözlemledi. Wilson, Fed rehberliği ve hükümet kapanmasının son dönemde piyasaları baskı altına aldığını ancak bunların kazançlar tarafından yönlendirilecek güçlü bir 2026 büyümesi öncesinde geçici terslikler olduğunu belirtti.

Ticaret gerilimleri, uzun süreli kapanma ve temkinli Fed sinyalleri bu yıl duyarlılığı olumsuz etkilemesine rağmen, Senato'nun hükümeti yeniden açmaya yönelmesiyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün yükseldi.

S&P 500 şirketleri üçüncü çeyrekte yüzde 15'e yakın kar artışı bildirdi. Bu durum, endeksin 2025'te yüzde 14 kazanç elde etmesine katkıda bulundu ve üçüncü ardışık büyüme yılını işaret etti.

Citigroup endeksi, Ekim ortasından bu yana daha fazla analistin tahminlerini düşürmek yerine yükselttiğini gösteriyor. Dikkatler şimdi yapay zeka trendleri için Nvidia'nın yaklaşan sonuçlarına çevrildi.

UBS stratejistleri, teknoloji şirketlerinin gelecek yıl ABD kazanç büyümesinin büyük bölümünü yönlendireceğini bekliyor ve S&P 500'ün 2026 sonunda mevcut seviyelerin yüzde 11'in üzerinde olan 7.500 rekor seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Oppenheimer'dan John Stoltzfus, çip üreticileri ve yapay zekadan "vazgeçmek" için henüz erken olduğunu söyledi ve mevcut hisse senedi yumuşamasının büyük bir düşüşün başlangıcından ziyade bir "kesim" veya "budama" gibi göründüğünü ekledi.