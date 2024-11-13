Wall Street'te 5 gündür devam eden yukarı hareket sona erdi

Seçim sonrası büyük kazançların ardından, küçük sermayeli şirketler ve bankalar değer kaybetti.

Dow Jones Sanayi Endeksi ve diğer büyük endeksler, seçim sonrası rallinin düşük hacim nedeniyle bir nefes almasıyla dün geriledi. Küçük endeksler bugün borsadaki en büyük kayıpları yaşadı ve bir önceki seanstaki önemli kazançları sildi.

Dow yaklaşık %0,86 ya da 382 puan düşerek kapandı. 43910,98 puandan kapandı. Bu arada, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,1'den daha az bir kayıpla marjinal olarak geriledi ve günü 19281,40 puandan tamamladı. Gösterge S&P 500, %0,1 gerileyerek 5983,990 seviyesinden kapandı.

Son olarak, küçük sermayeli Russell 2000 %1,8 değer kaybetti. Pazartesi günkü kazançlarının tamamını ve daha fazlasını geri vererek Cuma günkü kapanışın biraz altında tamamladı.

Tesla, neredeyse %45'lik bir yükselişin ardından düştü.

Wall Street'teki gerilemede Fed'in faiz indirim hızının yavaşlayacağı yönünde verilen mesajlar, ABD dolarının güçlenmesi, kriptoparalara artan ilgi etkili oldu.