Wall Street'te yapay zeka ve Trump rüzgarı: S&P 500'den rekor seviye!

Wall Street, yapay zekaya yönelik iyimser beklentilerin Oracle ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinin hisselerine talep yaratması ve Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemine dair pozitif havanın etkisiyle dün yükselişe geçti. S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

S&P 500 Endeksi, 6.100,81 puana ulaşarak gün içi rekorunu tazeledi, ardından %0,61 yükselişle 6.086,37 puandan kapandı. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek kapanış değerine oldukça yakındı. Nasdaq Bileşik Endeksi, %1,28 artışla 20.009,34 puana çıktı ve teknoloji hisselerinin güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

Dow Jones Sanayi Endeksi ise 130,92 puanlık (veya %0,3) artışla 44.156,73 puana ulaştı. Bu yükselişe, Procter & Gamble'ın güçlü finansal sonuçları etkili oldu. Şirket hisseleri, kazanç raporunun ardından %2 değer kazandı.

Öne çıkan hisse senetlerinden biri de Netflix oldu. Şirketin 300 milyon ücretli üyelik sınırını aşmasıyla hisseleri %9’un üzerinde değer kazandı.

Yapay zeka sektörüne ilgi arttı

Beyaz Saray'dan gelen açıklamaların ardından yatırımcıların yapay zeka sektörüne ilgisi arttı. Bu gelişmeyle Oracle hisseleri %6’dan fazla yükselirken, Nvidia hisseleri %4’ün üzerinde artış gösterdi.