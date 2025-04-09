Wall Street’ten Çin ekonomisine kötümser tahmin

Wall Street’teki büyük yatırım kuruluşları, ABD ile artan ticaret gerilimi nedeniyle Çin’in ekonomik büyüme beklentilerini aşağı çekmeye başladı.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs ise henüz resmi olarak revizyona gitmedi ancak bu hafta yaptıkları açıklamalarda, mevcut tahminlerinin (%4,5) aşağı yönlü risk taşıdığını belirtti.

Çin hükümeti, mart ayında 2025 için resmi büyüme hedefini “yaklaşık %5” olarak açıklamıştı. Ancak bu hedefe ulaşmanın zorluklarına da dikkat çekmişti. Goldman Sachs, ABD’nin ithalat vergilerinde atacağı olası adımların Çin GSYH'sinde ciddi düşüşlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Çin'in mart ayı ticaret verilerinin yakında açıklanması beklenirken, ilk çeyrek büyüme rakamlarının 16 Nisan’da kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bu veriler, yatırımcıların Çin ekonomisinin yönüyle ilgili beklentilerini şekillendirmede kritik rol oynayacak.