Walmart ile Microsoft'tan TikTok için işbirliği
ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart'ın Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile ortak olacağı bildirildi. Öte yandan anlaşmanın 48 saat içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Walmart'ın TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile iş birliği yapacağı aktarıldı.
Walmart'ın konuya ilişkin Amerikalı yayın kuruluşu CNBC ile paylaştığı açıklamasında, söz konusu iş birliğinin Walmart'ın reklamcılık işlerini büyütmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.
CNBC'de yer alan habere göre ise, TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik anlaşmanın 48 saat içerisinde gerçekleşebileceği ifade edildi.
Anlaşma tutarının 20 ila 30 milyar dolar olabileceği belirtildi.