Walmart online satışlarda rekor kırdı

18 Ağustos 2020

ABD'nin en büyük perakendecisi Walmart Inc , müşterilerin COVID-19 salgını sırasında elektronik ve oyuncaktan market alışverişine kadar her şeyi evlerinden sipariş vermesiyle online satışlarda şu ana kadarki en yüksek büyümesini açıkladı.

Online satışların neredeyse ikiye katlanması, Walmart'ın ikinci çeyrekte mağazadaki satış tahminlerini geçmesine de yardımcı oldu.

Şirketin bu çeyrekte faaliyet geliri %8.5 artarak 6.1 milyar dolara yükselirken, hisse başına kar ise 1.56 dolar ile beklentilerin üzerinde açıklandı.