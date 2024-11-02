Warren Buffett hisse satışlarını sürdürüyor: Nakit varlık 352 milyar dolara çıktı

Dünyanın en ünlü borsa yatırımcısı Warren Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway, üçüncü çeyrekte hisse senetlerinden çıkmaya devam etti. Apple satışlarının devam etmesiyle nakit varlıklar 352 milyar doları geçti.

Berkshire, üçüncü çeyrek raporunda, birkaç milyar dolarlık Bank of America hissesine ek yaklaşık 100 milyon Apple hissesi sattığını kaydetti.

Berkshire'ın bu çeyrekte kendi hisselerinde de geri alım yapmadığı görüldü. Bu durum Buffett'ın kendi şirketinin hisselerinin bile henüz uygun değerlemeye gelmediği düşüncesinde olduğunu gösterdi.