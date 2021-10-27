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Washington DC'de bomba alarmı

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de tahliye edilen binalar tekrar giriş çıkışa açıldı, binaların "temiz" olduğu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından herhangi bir bomba tehdidine rastlamadı.

Binalara girişe tekrar izin verildi

Kongre ve Washington DC, ihbar nedeniyle tahliye edilen Temsilciler Meclisi ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na girişe tekrar izin verdi, binaların "temiz" olduğunu bildirdi.

Etrafta ciddi bir tehdide rastlamayan polis, Kongre ve bakanlık çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemlerini gevşetti, trafiğe kapatılan yolları tekrar açtı.

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