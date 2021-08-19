Washington'da bomba paniği: Capitol binasının etrafında tahliyeler yapılıyor

Başkent polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Kongre Kütüphanesi etrafında "şüpheli bir araç" olayına müdahale ettiklerini ve bunun aktif bir bomba tehdidi soruşturması olduğunu duyurdu.

CNN'deki habere göre Cannon ve Jefferson binalarında çalışan personele sakin olup yer değiştirmeleri talimatı verilen bir email gönderildi. Email'de Jefferson binasındakilerin binanın Batı çıkışını kullanmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nde devam eden bir oturum yok ve çoğu Senatör ve Kongre üyesi şu anda ofislerinde değiller.