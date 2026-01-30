Washington’da İran planı: Trump’ın önünde gizli operasyon senaryosu

New York Times’ın üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı uygulanabilecek olası askeri seçenekleri içeren kapsamlı bir liste sunuldu. Söz konusu listede, İran’ın nükleer programını hedef alan yüksek riskli operasyon planlarının da yer aldığı belirtildi.

Pentagon’dan riskli seçenek: Komandolar sahaya inebilir

Haberde, Pentagon tarafından hazırlanan askeri seçenekler arasında Amerikan özel kuvvetlerinin İran topraklarına gizlice indirilmesini öngören planların da bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, bu senaryonun ABD açısından en yüksek risk grubunda yer aldığını vurguladı.

Beyaz Saray: Henüz karar alınmadı

Beyaz Saray kaynakları, Trump yönetiminin şu ana kadar herhangi bir askeri operasyona onay vermediğini ve sunulan seçeneklerden hiçbirinin seçilmediğini kaydetti. Yönetimin, askeri baskıyı İran’ı müzakere masasına oturtmak için bir araç olarak kullandığı, diplomatik çözüm kanallarının ise açık tutulduğu ifade edildi.

"Seçenek çok, zaman dar"

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, yaptığı açıklamada, “Dünyanın en güçlü ordusunun başkomutanı olarak Başkan Trump’ın İran konusunda çok sayıda seçeneği bulunuyor” dedi. Kelly, Başkan’ın askeri müdahaleye gerek kalmadan bir çözüm bulunmasını umduğunu, ancak İran’ın zaman kaybetmeden bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.

ABD’li bir yetkili, Trump ve yakın çevresinin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin Venezuela’daki operasyonlardan çok daha karmaşık olacağının farkında olduğunu aktardı. İran’ın güçlü askeri kapasitesi nedeniyle ABD birlikleri için risk seviyesinin ciddi biçimde artacağına dikkat çekildi.

Rubio: ABD üsleri İran’ın menzilinde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato’da yaptığı konuşmada İran’a yakın bölgelerde 30 ila 40 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu hatırlattı. Rubio, bu birliklerin İran’ın insansız hava araçları ve taktik füzelerinin menzili içinde bulunduğunu belirterek, ABD’nin “önleyici vuruş” hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Hamaney senaryosu masada, belirsizlik sürüyor

Yönetim içindeki tartışmalarda, İran’ın askeri komuta merkezleri ve üst düzey lider kadrosunun hedef alınarak ülkede kaos yaratılması ve 86 yaşındaki Dini Lider Ali Hamaney’in iktidarının sarsılması seçeneğinin de gündeme geldiği bildirildi. Ancak New York Times, Hamaney’in devrilmesi halinde İran’ı kimin yöneteceği ve yeni yönetimin ABD ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceği konusunda ciddi belirsizlikler bulunduğunu aktardı.

"Nükleer program zayıflatıldı ama bitmedi"

ABD’nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, geçen yıl haziran ayında düzenlenen hava saldırılarının İran’ın nükleer programını önemli ölçüde zayıflattığı ancak tamamen ortadan kaldırmadığı tespiti yer aldı. Bu durumun, sahada daha riskli operasyonların neden gündeme geldiğini ortaya koyduğu belirtildi.

ABD donanması İran’a yaklaşıyor

ABD Başkanı Trump, hafta içinde yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin öncülük ettiği büyük bir donanma gücünün İran’a doğru ilerlediğini duyurdu. Trump, Tahran’ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde geçen yılki saldırılardan daha sert bir askeri harekâtla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İran’dan sert yanıt: Anında ve güçlü karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya “anında ve güçlü” şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Arakçi, İran’ın tehdit ve baskı olmaksızın, eşit şartlarda yürütülecek bir nükleer anlaşmaya her zaman açık olduğunu da ifade etti.