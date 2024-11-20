Washington'da yüzbinlerce kişiyi elektriksiz bırakan kasırgada bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin kuzeybatısını vuran 'bomba kasırgası' nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken Washington eyaletinde 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Hava Tahmin Merkezi, 'son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırganın' etkilerinin cuma gününe kadar süreceğini aktardı.

İtfaiye yetkilileri, bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağmura yol açan kasırga nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan bir kadının öldüğünü duyurdu. Oregon'da da 15 bin, California'da ise 19 bin kişinin elektriği kesildi.

​Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre 'bomba siklo', tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla meydana geliyor.