Waymo, şaşırtıcı bir nedenle binlerce robotaksiyi geri çağırdı

ABD'de sayıları 4 bine yaklaşan Waymo robotaksiler 20 Nisan'da Teksas'ta yaşanan sel felaketinde sınıfta kaldı. Suyla kaplı yola giren ve tehlikeyi algılayıp yavaşlamasına rağmen durmayıp sel sularına kapılan bir Waymo aracının ardından şirket 3 binden fazla robotaksiyi geri çağırdı.

Alphabet bünyesindeki şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yaptığı başvuruda, beşinci ve altıncı nesil otonom sürüş sistemine sahip 3 bin 791 aracı geri çağırdığını bildirdi.

Durmak yerine yavaşladı

NHTSA belgelerine göre sorun, araçların geçemeyecekleri kadar derin su birikintileriyle karşılaştıklarında tamamen durmak yerine sadece yavaşlamasıydı. Tehlikeyi tespit etmesine rağmen yeniden güvenli rota oluşturamayan araçlara ilişkin iyileştirmeye gideceklerini bildiren Waymo, bölgedeki operasyonlarını da geçici olarak durdurdu.

Ek yazılım güncellemesinin uzaktan erişimle araçlara yükleneceği öğrenilirken yaşanan olay, otonom araçların ani gelişen tehlikelere karşı savunmasız kaldığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Waymo'nun araçları da lidar, radar, kamera ve yüksek çözünürlüklü haritalarla çalışsa da sel gibi dakikalar içinde oluşabilecek tehditlere hızlı cevap vermekte zorlanıyor.

126 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

2026 başındaki yatırım turunda 126 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, 500 bin ücretli robotaksi yolculuğunu yıl sonuna kadar haftalık 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.