Weidmann: Geniş yetkiler bağımsızlığı riske atıyor

30 Eylül 2020

Alman Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez bankası (ECB) yönetim Kurulu üyesi Jens Weidmann, ECB'nin yetkilerinin geniş bir ölçekte ele alındığı durumda, Eurosystem'in bankanın ana hedefi olan fiyat istikrarını koruması için verilen bağımsızlığının haklı olarak sorgulanabileceğine işaret etti.

Weidmann geniş ölçekli devlet tahvili alımlarının, özellikle Euro Bölgesi'nin 19 üye ülke tarafından yönetilmesi sebebiyle, para politikası ve mali politika arasındaki çizgi bulanıklaştırdığını ifade etti.

Para politikasının uzun vadeli fiyat istikrarını koruyabilecek kadar esnek olması gerektiğini savunan Weidmann, kolay para politikasının finansal sistemde dengesizliklere sebep olabileceğini söyledi.