Wells Fargo: TL değer kaybetmeyecek, TCMB'nin enflasyon konusunda temkinli olması lazım

Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan Mckenna, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Mckenna, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede, TL'nin yılı 34,50 seviyesinden kapamasını öngördüklerini belirtti. Tecrübeli stratejiste göre Türkiye'de yıl sonunda enflasyon yüzde 55-60 aralığında olacak.



Wells Fargo, TCMB'nin 2024 yılında faiz indirimi yapmasını beklemiyor. Banka yaptığı değerlendirmelerde baz senaryo olarak TCMB'nin 2025 yılının başlarında ilk faiz indirim hamlesini yapacağını öngörüyor. Ancak bankaya göre TCMB'nin enflasyondaki olası sürprizlere karşı temkinli de olması gerekiyor.

McKenna’ya göre ekonomi yönetimi ortodoks temellere dayanan şeffaf politikalarını sürdürürse, Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımlar artabilir.