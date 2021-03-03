WFP, Yemen'de gıda güvenliğini tehdit eden yakıt kıtlığına çözüm çağrısı yaptı

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan açıklamada, Yemen'deki yakıt kıtlığının zaten felaket durumda olan gıda güvenliğini çok daha kötü hale getirdiği uyarısı yapıldı ve insan eliyle oluşturulan bu krize bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Yemen'in El Hudeyde limanına 3 Ocak'tan bu yana akaryakıt gemisinin yanaşmasına izin verilmediği belirtilirken, 350 bin metrik tondan fazla yakıt taşıyan 13 tankerin Yemen kıyılarında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

WFP açıklamasında, "Yakıt eksikliği, halkın pazarlara, sağlık tesislerine ve diğer hayati hizmetlere erişimini zorladı. Bu arada, insanlar araçlarına yakıt almak için üç güne kadar sıra bekliyor ya da fiyatların yüzde 180 daha yüksek olduğu paralel pazarlara yöneliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki akut yakıt kıtlığının, temiz su ve elektrik tedarikini de tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, "Jeneratörlerin kullanıldığı sağlık tesislerinde yakıt eksikliği nedeniyle elektrik yok. Akaryakıt fiyatlarının daha yüksek olması, gıda güvencesi olmayan 16 milyon Yemenlinin zaten temel gıdaları satın almak için mücadele ettiği bir dönemde daha yüksek gıda fiyatları anlamına geliyor." değerlendirmesi yer aldı.

2021 gıda güvenliği tahminlerinde ülkede 50 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini, 5 milyon insanın ise bu durumun bir adım ötesinde olduğu, 11 milyon kişinin de hem kendilerini hem ailelerini doyurmak için uğraştığı ifade edilen açıklamada, bu tahminlerin yakıt krizinin etkileri katılmadan yapıldığına dikkat çekildi.

WFP'nin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çağrılarını yineleyerek, El Hudeyde limanı üzerinden sivil ve ticari sektör için yakıt girişine ve dağıtımına izin veren bir anlaşmaya varılması konusunda tüm taraflara acil bir çağrı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakıt kıtlığı, zaten felaketin eşiğinde olan halk için başka bir tehdit. Kıtlık hayaleti gün geçtikçe büyüyor, açlık ve çatışma döngüsü devam ediyor. Yemenli sivillerin hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçilmelidir." ifadeleri yer aldı.