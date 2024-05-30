WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunu yaşandı... 'Meta'ya siber saldırı' iddiası...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta, dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Çökmenin yalnızca Türkiye'de mi yaşandığı yoksa dünya genelinde mi olduğu bilinmezken, anlık mesajlaşma platformu WhatsApp erişilemez hale geldi.

Sosyal medya platformu X'te, WhatsApp'ın yanı sıra Meta'ya ait olan Instagram uygulamasının da çöktüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Çok sayıda WhatsApp kullanıcısı, göndermek istedikleri mesajların gönderilmediğini gördü ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaştı.

Meta'dan, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin ne kadar süreceği ve ne zaman düzeleceği hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'ya yönelik siber saldırı gerçekleştiği iddiaları ortaya atıldı.

Yaşanan yaklaşık 20 dakikalık erişim sorunun ardından WhatsApp'a erişim yeniden sağlanır hale geldi.