Whatsapp, Instagram ve Facebook yeniden yayında

Küresel çapta 2 milyardan fazla kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde, Türkiye saati ile 18.40'ten itibaren erişimin sağlanamadı.

Üç platform Türkiye saati ile 01.00'da yeniden sınırlı erişime açıldı. Dünya genelinde yaşanan erişim sorunu altı saatten fazla sürdü. İlk olarak Instagram yayına geri döndü. Ardından Facebook ve WhatsApp çevrimiçi oldu.



Her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, sorun yaşanan uygulamalara hangi ülkelerde ne türlü erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Öte yandan Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde yaşanan erişim sorununun, şirketin alan adı sunucularında değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı. Kentik, bu değişikliğin DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği iddiası ortaya atıldı. Problemin Facebook'un yerel iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

Şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.