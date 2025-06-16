WhiteBIT, Juventus’un resmi kripto para platformu ortağı oldu

Avrupa'nın önemli kripto para platformlarından WhiteBIT, İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Juventus sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Üç yıllık anlaşma kapsamında WhiteBIT ve Juventus, inovasyon, topluluk büyümesi ve taraftar deneyiminde yeni standartlar belirleyecek.

2025 FIFA Dünya Kupası’ndan itibaren geçerli olacak iş birliğiyle WhiteBIT logosu, Juventus’un Kadınlar ve Erkekler A Takımlarının formalarında kol sponsoru olarak yer alacak. Sponsorluk, 2025/26 sezonunda başlayacak ve 2027/28 sezonu sonuna kadar devam edecek.

WBT Token’de Tarihi Zirve

WhiteBIT ekosisteminin yerel tokeni olan WBT, Juventus ile gerçekleştirilen iş birliğinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yüzde 30 oranında değer kazanarak 52,7 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Duyurunun ardından yatırımcı güveni ve piyasa beklentileri önemli ölçüde artarken, tokenin yükselişi de ivme kazandı.

CEO'lardan iş birliğine dair açıklamalar

Söz konusu ortaklık kapsamında aynı zamanda taraftar deneyimini zenginleştirecek çeşitli projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında NFT koleksiyonları, interaktif dijital etkinlikler, blok zinciri tabanlı sadakat programları ve ödüllü kampanyalar yer alıyor.

Juventus CEO’su Maurizio Scanavino, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnovasyon ve mükemmeliyete son derece bağlı olan WhiteBIT’i Juventus ailesine büyük bir heyecanla ekliyoruz. Bu iş birliğinin dünya çapındaki taraftarlarımıza yepyeni etkileşim fırsatları sağlayacağına ve son model teknolojileri kullanarak taraftarlarımızın Juventus ile bağlarını güçlendireceğine inanıyoruz."

WhiteBIT Grup CEO’su ve Başkanı Volodymyr Nosov ise ortaklık hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İkonik futbol kulübü Juventus ile ortaklığımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu iş birliği, kripto para birimlerini daha geniş bir kitleye erişilebilir kılma misyonumuzda önemli bir kilometre taşı olacak. Birlikte, taraftarları teknoloji odaklı yeni yollarla sevdikleri takımla bir araya getireceğiz."