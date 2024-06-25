Wikileaks'in kurucusu Assange serbest kaldı

Amerikan Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, Assange Amerikan ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek. ABD Adalet Bakanlığı'nın mektubuna göre, Assange kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek.

WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı. Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Uzun bir hukuk mücadelesi verdi

Assange, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi. Avustralya Parlamentosu da Assange'ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye iletmişti. ABD BaşkanI Joe Biden, nisanda Avustralya'nın Assange'ın ülkesine dönmesi yönündeki talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.