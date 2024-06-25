Wikileaks'in kurucusu Assange serbest kaldı
Wikileaks Kurucusu Julian Assange, ABD ile yaptığı anlaşma sonrasında 5 yıldır tutulduğu hapishaneden serbest bırakıldı. Kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek olan Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.
Amerikan Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, Assange Amerikan ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek. ABD Adalet Bakanlığı'nın mektubuna göre, Assange kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek.
WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı. Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.
Uzun bir hukuk mücadelesi verdi
Assange, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi. Avustralya Parlamentosu da Assange'ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye iletmişti. ABD BaşkanI Joe Biden, nisanda Avustralya'nın Assange'ın ülkesine dönmesi yönündeki talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.