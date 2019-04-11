Wikileaks'in kurucusu Julian Assange gözaltına alındı

11 Nisan 2019

Haziran 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bugün elçilikten çıkarılarak Londra polisine teslim edildi.

İngiltere İçişleri Bakanı, Assange'nin gözaltında olduğunu doğruladı ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Londra Polisi de Wikileaks kurucusunun mahkemeye çıkarılana kadar Londra'daki bir polis karakolunda tutulacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador'a Assange'ın gözaltına alınması konusunda gösterdiği iş birliği için teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ise, "Bundan sona ne olacağına mahkemeler karar verecek" dedi.

Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini söyledi. Sitenin açıklamasında, "Assange elçilikten çıkmadı. Ekvador Büyükelçisi, İngiliz polisleri davet etti ve Assange anında gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.

Ekvador Devlet Başkanı'ndan açıklama

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, hükümetinin "bağımsız şekilde alınan bir kararla" Assange'ın sığınma statüsünü kaldırdığını açıkladı.

Moreno, "uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihlal ettiğini" belirttiği Assange'ın "nezaketsiz ve agresif tavırları ile bağlı olduğu kuruluştan ülkeye yönelik düşmanca ve tehditkar söylemler" nedeniyle sığınma hakkının sürdürülemeyeceğini belirtti.

Diğer yandan, Assange'ın "işkence ya da ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi konusunda İngiltere'den garanti vermesini rica ettiğini" belirten Moreno, İngiltere'nin de "kendi kuralları doğrultusunda bunu onayladığını" bildirdi.

Wikileaks ile Ekvador arasındaki sorun

Aralık 2018'den beri Ekvador vatandaşı olan Assange, Londra Büyükelçiliği'nden çıkarılması girişimleri nedeniyle, anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Ekvador Dışişleri Bakanlığı'na karşı dava başvurusunda bulunmuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddialar Ekvador ile Wikileaks arasında soruna neden olmuştu.

Ayrıca Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan bir açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

İsveç mahkemesi davaları düşürmüştü

Wikileaks; ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş, özellikle Amerikan ordusuna yönelik önemli sızıntı haberlere imza atmıştı.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermiş, bunun üzerine Assange, İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador da, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.