Wikileaks'in kurucusuna ne olacak?

14 Nisan 2019

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Assange'ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Bu arada İngiltere'de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 70 parlamenter, Assange'ın ABD'ye değil, talepte bulunulması halinde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İsveç'e iade edilmesi için hükümete çağrıda bulundu. İsveç mahkemesi 2017 yılında Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise Twitter hesabından, "Irak ve Afganistan'daki zulmün delillerini ortaya çıkardığı için Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmek istenmesine İngiliz hükümeti karşı çıkmalı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA