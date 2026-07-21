'William kral olunca Harry hiçbir şey alamayacak'

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nde yıllardır devam eden kriz yeni bir iddiayla yeniden alevlendi. Kraliyet uzmanı Robert Jobson'a göre Prens Harry'nin son dönemde babası Kral Charles ile barışma girişimlerinin temelinde aile bağlarından çok mali gelecek endişesi bulunuyor. Uzman isim, William'ın kral olması halinde Harry'nin kraliyet kasasından hiçbir maddi destek göremeyeceğini savunuyor.

Kraliyet yazarı Robert Jobson, katıldığı bir podcast yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jobson, "Harry biliyor ki ağabeyi William kral olduğunda hiçbir şey alamayacak. Bu yüzden şu anda maddi kaynakların kontrolünü elinde tutan babası Kral Charles ile arayı düzeltmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın elinde mali yetki bulunuyor

İddiaya göre mevcut sistemde kraliyet fonlarının yönetimi Kral Charles'ın kontrolünde bulunuyor.

Bu nedenle Charles'ın, resmi görev yapmayan aile üyelerine mali destek verip vermemek konusunda takdir yetkisine sahip olduğu belirtiliyor. Jobson ise William'ın kral olması halinde Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki yaşam tarzını finanse etmeye sıcak bakmayacağını öne sürüyor.

ABD'de lüks yaşam sürüyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmıştı.

Çift, yaklaşık 14,65 milyon dolara Montecito'da bir malikâne satın aldı. Netflix anlaşmaları, podcast projeleri ve Meghan Markle'ın kurduğu yaşam tarzı markası "As Ever" ile gelir elde etmeye çalışsalar da son dönemde bu ticari girişimlerin eski gücünü kaybettiği yönünde yorumlar yapılıyor.

İngiltere ziyareti hukuki yenilgiyle gölgelendi

Prens Harry'nin son İngiltere ziyareti yalnızca barışma iddialarıyla değil, önemli bir mahkeme kararıyla da gündeme geldi.

Londra Yüksek Mahkemesi, Harry'nin Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a karşı açtığı yasa dışı bilgi toplama davasındaki 14 iddianın tamamını reddetti. Karar, Harry'nin İngiliz basınına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde önemli bir yenilgi olarak değerlendirildi.

50 milyon sterlinlik masraf riski

Mahkeme kararının ardından Prens Harry'nin yüksek tutarlı hukuki masraflarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Davanın Harry'ye 50 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir mali yük oluşturabileceği ifade edilirken, Buckingham Sarayı ise söz konusu iddialar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Harry'nin temsilcileri de barışma girişimlerinin maddi nedenlerle yapıldığı yönündeki iddialara yanıt vermedi.