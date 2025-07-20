Wipha Tayfunu Çin'i vurdu! En yüksek alarm seviyesi verildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Wipha Tayfunu'nun etkisiyle en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Hong Kong Gözlemevi, rüzgar hızının saatte 118 kilometreyi aşabileceğini belirtirken, T10 seviyesindeki son uyarının 2023 yılında verildiği hatırlatıldı.

Birçok sefer askıya alındı.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle liman ve hava trafiği durma noktasına geldi. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, yükselen deniz seviyesi ve şiddetli yağışların su baskını riskini artırdığına dikkat çekerek, vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.

'Turuncu alarm' devrede

Wipha Tayfunu'nun yalnızca Hong Kong'u değil, Çin ana karasını da etkileyeceği bildirildi. Çin Meteoroloji İdaresi, özellikle güneydeki Guangdong eyaletini etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 4 seviyeli uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan 'turuncu alarm'ı devreye soktu.

Meteoroloji yetkilileri, kıyı bölgelerde sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.