Wirecard AG'nin Üst Yöneticisi Markus Braun, tekrar gözaltına alındı

22 Temmuz 2020

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin eski Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun, tekrar gözaltına alındı.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, "organize ticari sahtekarlık" ve "piyasa manipülasyonu" suçlamasıyla aralarında Markus Braun'un da bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılığın, şirket hakkında geriye dönük 2015 yılı itibarıyla soruşturma açtığı ve kayıp paranın 3 milyar euro olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Braun, önceden 5 milyon euro kefaletle serbest kalmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ancak 5 milyon euro kefaletle serbest kalan eski CEO Braun tekrar gözaltına alındı.

Alman medyası, savcının iddialarının doğrulanması halinde Dax'ta işlem yapan "Wirecard'ın 2015'ten bu yana bir suç çetesi tarafından yönetilmiş olabileceği gerçeği" anlamına geldiğini yazdı.

Uzmanlar, Wirecard şirketindeki durumun İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya tarihinin en büyük dolandırıcılık davası haline dönüşebileceği yorumunda bulunuyor.

Hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Eski Satış Direktörü Jan Marsalek'in ise Almanya dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA