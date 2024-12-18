Wolkswagen'den 48 milyon dolarlık batarya yatırımı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Kanada'da batarya hücreleri için ham madde temin eden Patriot Battery Metals'in yüzde 9,9'luk hissesini aldığını açıkladı. Hisseler için 48 milyon dolar ödendi.

Volkswagen'in batarya iştiraki PowerCo ve Patriot Battery Metals arasındaki anlaşma, 100 bin ton lityum içeren spodumen konsantresinin 10 yıl boyunca tedarikini de içeriyor.

Volkswagen Group Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Schmall, söz konusu yatırımın tamamen elektrikli geleceğe giden yolda bir "kilometre taşı" olduğunu söyledi.

Schmall, "Patriot Battery Metals ile çalışarak sadece yenilikçi, sürdürülebilir batarya hücreleri için önemli ham maddeleri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Amerika'daki taahhüdümüzü de güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.