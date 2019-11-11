Woody Allen ile Amazon davada anlaştı

11 Kasım 2019

HİLAL SARI

Ödüllü yönetmen Woody Allen ve filmlerini online yayın platformunda yayınlamaktan vazgeçen Amazon arasında süren 68 milyon dolarlık tazminat davasında taraflar anlaştı.

Amazon, ünlü yönetmenin 25 yaşındaki kızı babasını kendisi yedi yaşındayken cinsel tacizde bulunmakla suçladıktan sonra anlaşmada yer alan dört filmi yayınlamama kararı almış, bu iddiaları mütemadiyen inkar eden yönetmen Allen da Amazon’u sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Associated Press’te yer alan habere göre taraflar davanın düşürülmesinde anlaştı.

Dava dosyalarına göre Allen, Amazon gösterimlerden vazgeçtiği anda ‘A Rainy Day in New York’ filmini 20 milyon dolardan fazla harcayarak tamamlamıştı.

Öte yandan ünlü yönetmen ve Amazon arasındaki anlaşma imzalandığında Allen’ın kızı Dylan Farrow tarafından öne sürülen taciz iddiaları basında yer almıştı. Farrow 1992 yılında Allen’ın kendisini bir çatı katında taciz ettiğini öne sürmüştü.