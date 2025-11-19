WSJ: ABD, barış görüşmeleri için Pentagon heyetini Kiev'e gönderdi

ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış girişimlerini canlandırmak için Pentagon'dan üst düzey bir heyeti Kiev'e gönderdiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'a konuşan, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Donald Trump yönetiminin savaşın sona erdirilmesine yönelik temasları hızlandırmaya çalıştığını belirtti.

Heyet Ukrayna'ya ulaştı

Gazetenin aktardığına göre Pentagon'dan görevlendirilen üst düzey heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunmak üzere ülkeye ulaştı. Heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere çok sayıda üst düzey Ukraynalı yetkiliyle bir araya gelmesinin planlandığı kaydedildi.

Heyetin ziyaretinin, barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik hazırlık sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.