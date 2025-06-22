WSJ açıkladı! Trump'ın ani İran saldırısının perde arkası ortaya çıktı

Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik düzenlediği saldırıların arka planına ilişkin bir haber yayımladı. Gazete, bilgileri Trump yönetimi yetkilileri ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı.

Habere göre, Beyaz Saray, 19 Haziran'da İran'a yönelik bir operasyon kararının birkaç hafta içinde alınacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak Trump, bu kararı çok daha erken verdi. Kaynaklar, Trump'ın 17 Haziran'da Durum Odası'nda gerçekleşen toplantıda operasyon planlarını onayladığını ancak saldırı emrini henüz vermediğini aktardı.

"Trump birkaç saat içinde saldırı talimatı verdi"

WSJ'ye konuşan yetkililer, Trump'ın bir gün sonra, New Jersey'de özel bir toplantı yaparak birkaç saat içinde saldırı talimatı verdiğini belirtti. Bu kararın amacıysa, "beklenmedik bir hamleyle caydırıcılık sağlamak" olarak açıklandı.

Ayrıca, ABD yönetiminin İran ile dolaylı temas kurarak, saldırıların yalnızca "tek seferlik" olduğu ve "rejim değişikliği amacı taşımadığı" mesajını ilettiği ifade edildi.

Tarihte ilk kez GBU-57 kullanıldı!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik operasyonda yaklaşık 12 adet GBU-57 A/B tipi sığınak delici bomba kullanıldığını, Natanz içinse 2 adet aynı mühimmatın kullanıldığını bildirdi. Bu bombalar tarihte ilk kez bu operasyonda kullanılmış oldu.

WSJ'nin iddiasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Haziran'da Trump'a saldırıya hazırlandıklarını bildirdi. Trump, bu görüşmede diplomasinin biraz daha devam etmesi gerektiğini söylemişti. Ancak üç gün sonra Netanyahu ile yeniden görüşen Trump, İsrail'in saldırısına engel olmayacağını ama açık bir destek de vermeyeceğini dile getirdi.

Netanyahu'dan Trump'a 'teşekkür' telefonu

Saldırının ardından iki liderin yeniden telefonda görüştüğü, Netanyahu'nun bu görüşmede Trump'a “inanılmaz derecede müteşekkir” olduğunu söylediği bildirildi.