WSJ anketi: ABD'de resesyon riski azaldı, büyüme tahmini arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarının beklenenden daha az olumsuz sonuç doğurabileceği yönünde beklentiler güçleniyor.

The Wall Street Journal tarafından her üç ayda bir yapılan ve bu ay 69 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, ekonomistler ABD'de büyüme ve istihdam konusunda önceki döneme kıyasla daha iyimser. Katılımcılar aynı zamanda durgunluk riskinin ve enflasyonun da düşeceği görüşünde birleşiyor.

Anketin bir önceki turu, Trump'ın ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarına yönelik yüksek gümrük vergileri tehdidinde bulunduğu dönemde yapılmıştı. Başkan daha sonra bazı vergileri askıya almıştı.

İyileşen ruh halinin kalıcılığı net değil

Ancak bu iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı henüz net değil. Geçtiğimiz hafta Trump, aralarında Brezilya, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu bazı ülkelerin 1 Ağustos'tan itibaren daha yüksek tarifelerle karşılaşabileceğini açıkladı.

Ticaret politikalarındaki belirsizlik devam ederken, ekonomistlerin genel görünümünde önceki aylara göre bir iyileşme olsa da, temkinli hava sürüyor. Durgun büyüme eğilimi ve olası yeni ticaret gerilimleri, beklentileri sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Ekonomistler, bu yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinin, enflasyona göre ayarlandığında, bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu oran, nisan ayında öngörülen yüzde 0,8'in üzerinde olsa da, ocak ayındaki tahminin sadece yarısı. 2026 için büyüme beklentisi ise yüzde 1,9 seviyesinde; bu da önceki tahminlerle büyük ölçüde örtüşüyor.

ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı yüzde 33

Resesyon ihtimali ise düşmüş durumda. Katılımcıların öngörüsüne göre, önümüzdeki 12 ay içinde ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı yüzde 33. Bu oran nisan anketinde yüzde 45'ti, ancak ocak ayındaki yüzde 22'lik tahminin hâlâ üzerinde.

Ulusal Restoranlar Birliği'nin baş ekonomisti Chad Moutray, "Pek çok olumsuzluğa rağmen, ABD ekonomisi inatla dirençli olduğunu kanıtlıyor. Tüketiciler harcamaya devam ediyor, ancak ruh hali açıkça cesurdan temkinliye doğru kaydı" değerlendirmesinde bulundu.