WSJ: İsrail ordusu, İran ve Hizbullah misillemesine karşı yüksek alarm durumuna geçti

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bildirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.