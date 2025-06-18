WSJ: İsrail ve ABD'nin savunma füzelerinin stokları sınıra yaklaştı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in İran'dan gelen balistik füzelere karşı kullandığı Arrow hava savunma sisteminde ciddi bir stok sorunu yaşandığını öne sürdü. Haberde, sistemde kullanılan önleyici füzelerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

ABD, İsrail için çeşitli önlemler alıyor

Gazete, bu bilgiyi ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdı. Yetkili, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sistemindeki stoklarının azaldığını ve bu durumun ABD tarafından da yakından takip edildiğini ifade etti.

Aynı yetkili, ABD'nin bu nedenle İsrail'in savunmasını hem kara, deniz hem de hava yönünden güçlendirmeye yönelik çeşitli önlemler aldığını belirtti.

ABD'nin envanterinde de aynı risk mevcut

Pentagon'un, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana bölgeye savunma sistemleri sevk ettiğini aktaran kaynak, ABD'nin kendi envanterinde bulunan önleyici füzelerde de tükenme riski oluştuğunu söyledi.