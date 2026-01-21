WSJ: Trump, İran için askeri seçenekleri masada tutuyor

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kararlı" askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı yapmayı sürdürüyor.

Haberde, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası saldırı planlarını tamamen rafa kaldırmadığı ve bölgeye askeri sevkiyatların devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri seçenekler konusunda danışmanlarını zorlamayı sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası bir operasyondan beklediği etkiyi tarif ederken görüşmelerde defalarca "kararlı" ifadesini kullandığını aktardı.

Patriot ve THAAD sistemleri sevk edileceK

Aynı kaynaklar, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararın belirsizliğini koruduğunu vurguladı. Öte yandan ABD'nin bölgeye ilave hava savunma sistemleri konuşlandırmayı planladığı, bu kapsamda Patriot ve THAAD sistemlerinin de sevk edileceği kaydedildi.

Yetkililer, geçen hafta itibarıyla bölgede saldırı için yeterli askeri unsur bulunmadığını, Orta Doğu'ya yapılacak yeni sevkiyatlarla ABD'nin askeri seçeneklerinin genişleyeceğini ifade etti.

"Neler olacağını bekleyip görmek zorundayız"

Trump, dün yaptığı açıklamada İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yönelik uyarıları sonrasında durdurulduğunu öne sürerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız" demişti.