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WSJ: Trump “Vatansever Partisi” kurabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir siyasi parti kurmayı planladığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD merkezli Wall Street Journal, dün Beyaz Saray’dan son kez ayrılan Donald Trump’ın, görev süresinin son virajında Cumhuriyetçilerle yaşadığı ihtilafların ardından yeni bir parti kurmak konusunu tartıştığını yazdı.

Haberde konuya yakın kaynaklar Trump’ın yeni partiye “Vatansever Partisi” anlamına gelen “Patriot Party” ismini vermek istediğini söyledi.

Trump hükümetinde Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnel bile açıklamalarında Trump’ın 6 Ocak’taki şiddet olaylarını provoke etmekle suçlamıştı.

 