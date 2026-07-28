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WSJ'den dikkat çeken Trump iddiası: Zelenskiy'ye bakışı olumlu yönde değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile savaş çerçevesindeki faaliyetlerine ve politikalarına ilişkin değerlendirmesinin son haftalarda olumlu yönde değiştiği öne sürüldü.

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WSJ'den dikkat çeken Trump iddiası: Zelenskiy'ye bakışı olumlu yönde değişiyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump bir yılı aşkın süre boyunca özel görüşmelerinde Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini savunurken, son dönemde Zelenskiy'nin Rusya topraklarına uzanan saldırılar karşısındaki tutumundan etkilendi.

Trump'ın özellikle Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) kapasitesine ve Rus saldırılarına karşı geliştirdiği savunma kabiliyetine hayranlık duyduğunu iddia eden kaynaklar, Trump'ın Kiev yönetiminin İran yapımı Şahid dronlarına karşı geliştirdiği savunma yöntemlerinden etkilendiğini ifade etti.

Kaynaklar ayrıca Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik değerlendirmelerinin de değişmeye başladığını ileri sürdü.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz" diye konuşmuştu.

Zelenskiy'nin bugün Trump ile ABD'nin başkenti Washington'da görüşmesi planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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