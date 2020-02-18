WTO: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek

18 Şubat 2020

Hilal SARI

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ticaretin 2020 yılının başlarında zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti ve yeni koronavirüs (Covid- 19) salgının durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı. Cenevre merkezli örgütün ürün ticareti endeksi kasımda 95,5 olarak açıklandı, beklenti ise 96,6’ydı. Örgüt bu veride henüz salgına ilişkin gelişmelerin dahil olmadığını hatırlatarak dördüncü çeyrekte bir iyileşme olmasına rağmen 2020 ilk çeyreğindeki görünümün kötü olduğuna işaret etti. Endeks şirket verileri, hava kargo, konteyner taşımacılık, otomobil üretimi, elektronik parça ve başta ahşap olmak üzere tarımsal materyallerin ticaretini kapsıyor.

Japonya ve Singapur’da resesyon riski

Covid-19 salgını Çin’de 2019 yılında yüzde 2 ila 3 aralığında seyreden enflasyonu 2020 Ocak’ta yüzde 5,4’e sıçrattı. Singapur 2020 yılı için ekonomik beklentisini yüzde 0.5-2.5 aralığından yüzde - 0.5-1.5 aralığına çekti. Yani özellikle turist gelirleri Çinlilere bağlı olan ülkenin 2020’de salgın nedeniyle daralma ihtimali var. Japonya’da da Aralık’ta sonlanan son çeyrekte yıllık yüzde 6,3 küçüldüğünü açıkladı. Bu veri henüz salgının etkilerini ise kapsamıyor. Uzmanlar dev Asya ekonomisinin salgınla birlikte resesyona girme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

Körfezde en büyük darbe Dubai’ye

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, başta Dubai kenti olmak üzere Körfez bölgesindeki ekonomilerin turizm sektörlerinin seyahat kısıtlamalarından dolayı ciddi zarar göreceğini öngördü. Raporda Körfez İşbirliği Konseyi üyesi tüm ülkelerin - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt - salgından zarar göreceği fakat en büyük darbeyi ticaret merkezi Dubai’nin alacağı belirtiliyor. S&P’den yapılan açıklamada “Virüse ilişkin seyahat kısıtlamaları kaldırılmazsa Körfez ülkelerinin, özellikle de 2019 yılında Çin’den 1 milyon ziyaretçi alan Dubai’nin turizm sektörünün ciddi baskılanmasını bekleyebiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Hindistan da Çin mağduru, 2,24 milyar $'lık proje tehlikede

Hindistan’da ise 2.24 milyar dolar değerinde güneş enerjisi projesi ise tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle riske girdi. Standard & Poors Hindistan birimi Crisil Ratings, Hindistan’ın güneş enerjisi projelerinde solar modüllerin yüzde 80’ini Çin’den aldığını, kesintiler nedeniyle projelerin mali yükünün cezalarla artacağını belirtiyor. Crisil başka bir ülkeden tedarik etmenin maliyetleri yüzde 15 ila 20 artıracağını ve tüm projelerin kazancını yüzde 3’e kadar düşürebileceğini öngörüyor. Ayrıca kuruluş proje üstlenicilerin ‘mücbir sebepler’e başvurabileceğini belirtiyor.

QR kodlarla karantina takibi

Batı medyasında vaka sayılarının Çin hükümeti tarafından gizlendiğine ilişkin iddialar yer alsa da, Çin tüm teknolojik imkanları kullanarak salgının tam olarak ne kadar yayıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi hükümet Alibaba ve Tencent gibi Çinli teknoloji devleriyle birlikte vatandaşların sağlık durumlarını QR kodlu bir sistemle takip edecek. Alibaba’nın ödeme uygulaması Alipay üzerinden Hangzhou eyaletindeki vatandaşlara gönderilen formlar, kullanıcılara kırmızı, sarı ve yeşil QR kod olarak dönüyor. Bu kodlara göre kişilerin karantina süreleri uzuyor. Karantinalar ise Alibaba’nın DingTalk uygulaması aracılığıyla lokasyon bazı olarak takip ediliyor.

Gemide vaka sayısı 454 oldu

Resmi verilere göre pazartesi itibariyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1775’e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı 71 bin 810’a ulaştı. Çin hükümeti Hubei eyaletine 25 bin sağlık personeli gönderiyor. Çin dışında en büyük salgın merkezi olan Diamond Princess adlı cruise gemisinde yeni 99 vaka daha tespit edilmesi sonucu toplam Covid-19 bulaşmış kişi sayısı 454’e yükseldi. ABD aralarında 14’ünde virüs tespit edilen 300’den fazla ABD’li yolcuyu gemiden tahliye ederek ABD’ye geri götürdü.

Elde kalan ham petrol için Güney Kore’de depo kiraladılar

Hubei eyaletindeki araç yasağı, salgının petrol fiyatlarına olan etkisinin sadece küçük bir ayağı. Salgının petrole olan talebi baskılamasının ardından büyük ham petrol trader’ları Güney Kore’de üç ila altı ay süre için yaklaşık 15 milyon varillik ham petrol deposu kiraladı. Çin rafinerilerinin üretimi sadece iki haftada günde 1.5 milyon varil azaltması sonucu bölgedeki ham petrol stokları hızla yükseliyor. Güney Kore’nin devlete ait petrol şirketi Korea National Oil Corp (KNOC) tarafından yapılan açıklamaya göre Trafigura, Glencore, Mercuria ve Fransız Total’in ham petrol trade’i yapan birimi KNOC’dan 15 milyon varile yakın depolama alanı kiraladı. Reuters’a konuşan kaynaklar bölgeye giden petrol kargolarının Güney Kore, Malezya, Singapur ve Çin’deki bazı lokasyonlara yönlendirildiğini belirtiyor. Şirketlerin kısa vadeli olarak petrol tankeri gibi yüzer depolama seçeneklerini de değerlendirdiği belirtiliyor. KNOC’un toplam depolama kapasitesi 136 milyon varil.