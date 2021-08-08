Wuhan'da panik: Virüs yeniden ortaya çıktı

11,3 milyon nüfuslu kentte toplu test uygulaması yapıldı. Testlerde 9 kişide virüs saptandı.

Wuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao, salı gününden bu yana kentin neredeyse tamamında 6 yaş altı çocuklar ve tatil için kent dışında bulunanlar hariç olmak üzere yapılan testlerde 9 kişide COVID-19 vakası tespit edildiği bu kişilerin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Wuhan'daki test seferberliğine 2 bin 800 tesiste 28 binden fazla sağlık çalışanı katıldı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 14 ay aradan sonra 3 Ağustos'ta 7 vaka tespit edilmiş, nüfusun tamamına COVID-19 testi uygulanmasına karar verilmişti.