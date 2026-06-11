Xbox'ta büyük değişim: İşten çıkarmalar başlıyor

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Microsoft, oyun birimi Xbox'ta yeni bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre Xbox'ta önümüzdeki ay büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştirilmesi ve pazarlama başta olmak üzere çeşitli bütçe kalemlerinde önemli kesintilere gidilmesi planlanıyor.

Söz konusu adım, Şubat ayında Xbox'ın oyun birimi CEO'luğuna getirilen Asha Sharma'nın liderliğindeki ilk kapsamlı yeniden yapılanma olarak öne çıkıyor.

Kârlılık baskısı artıyor

Habere göre Sharma, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada Xbox'ın faaliyet marjının yüzde 3 seviyesine gerilediğini belirtti. Son beş yılda içerik, platform ve donanım sübvansiyonları için 20 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını aktaran Sharma, buna rağmen yıllık gelirin aynı dönemde yaklaşık 500 milyon dolar azaldığını ifade etti.

Xbox'ın son yıllarda düşen konsol satışları ve sınırlı sayıda büyük ticari başarı elde eden oyun nedeniyle baskı altında kaldığı belirtiliyor. Şirketin abonelik ve bulut oyun hizmetlerine yaptığı yatırımların da bu kayıpları telafi etmekte yetersiz kaldığı değerlendiriliyor.

Platform ve portföy gözden geçirilecek

Xbox yönetimi, önümüzdeki haftalar ve aylarda platform altyapısını yeniden yapılandırmayı ve ürün portföyünü gözden geçirmeyi planlıyor.

İşten çıkarmaların kapsamına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, sürecin Microsoft'un 30 Haziran'da sona erecek mali yılının ardından başlaması bekleniyor.