Xi’den, ABD ile Çin arasında olası bir çatışma konusunda uyarı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ile ABD arasında bir çatışmanın, cepheleşmenin her iki ülke için bir felaket olacağını söyledi. Xi, ABD ve Çin'in yanlış anlaşmalardan ve yanlış hükümlerden kaçınmak için kaynakları yeniden oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Çin devlet televizyonun haberine göre Xi, Biden ile görüşmesinde ABD'nin Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliği ile ilişkili olan Tayvan, Hong Kong ve Sincan konularını ihtiyatlı şekilde ele almasını umduklarını da ifade etti.

Xi, Biden'e Çin ile ABD arasında işbirliğinin tek doğru seçim olduğunu da söyledi.