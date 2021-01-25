Xi'den Davos'ta beraberlik çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Ajanda haftasında konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkelerin makroekonomik işbirliğini artırması gerektiğini ve mevcut politikalarını sarsıntılı toparlanma süreci ve belirsiz görünüm ışığında yeniden değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünyanın COVID-19 öncesine döneme dönmeyeceğini belirten Xi, farklılıklar olmazsa kültürün de olmayacağını işaret ederek, ideolojik önyargılarda kurtulunması gerektiğini ifade etti. Tüm devletlerin “ortak mücadelede” birlikte hareket etmesinin gerekli olduğunun altını çizen Xi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ayrım yapılmaması gerektiğini açıkladı.

Gelişmiş ülkelerin dış politikalarında “çok yönlülük ve açıklık” yerine “korkutucu” olmayı seçtiklerini, ayrıklaştırma ve yaptırımların ise sadece bölünmüşlüğü artıracağını ve çatışmalara neden olabileceğini söyledi.

“Soğuk asvaş mantığını bir kenara bırakmalıyız” diyen Xi, işbirliği adı altında tek taraflılıktan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu.

Çin’in diğer ülkelerle çalışarak, barış ve ortak refah adına açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya hedeflediğini söyledi.