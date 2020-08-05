Xpeng ABD'de halka arz öncesinde 400 milyon dolar fonlandı
Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng ABD'de halka arzı öncesinde 400 milyon dolar fon elde etti.
Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng Motors ABD'deki halka arzı öncesinde, Alibaba, Katar Yatırım Kurumu ve Abu Dhabi'nin bağımsız yatırım fonu Mubadala'nın da dahil olduğu yatırımcılardan, hedeflenen 300 milyon doların üzerinde, 400 milyon dolar fon topladı.
Halka açılış öncesinde sermaye artırımına giden Xpeng, temmuz ayında 500 milyon dolar fon toplamıştı.
ABD'de halka arz olacak Xpeng'in hangi piyasada yer alacağına karar vermesi beklenirken, sermaye artırımının tamamlanmaya yakın olduğu duyuruldu.
Xpeng'in ABD'de halka arzı, Çin ve ABD arasındaki gerginliklerin tırmandığı bir döneme denk gelmesi yatırımcıların kararını etkiliyor. ABD, ülkesinde işlem gören Çinli firmalar üzerindeki denetimini mayıs ayında onaylanan yeni yasa ile artırırken, yeni yasaya uyum sağlamayan Çinli firmaların borsa kotundan çıkarılacağını açıklamıştı.