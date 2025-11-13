X'te güvenlik anahtarı krizi: Kullanıcıların çoğu hesaplarına erişemiyor

Uzun süredir twitter.com alan adını devre dışı bırakmaya hazırlanan X platformu, 24 Ekim’de iki aşamalı doğrulama sistemi kapsamında fiziksel güvenlik anahtarları ve passkey kullanan kullanıcıların, doğrulama yöntemlerini x.com alan adı üzerinden yeniden tanımlamaları gerektiğini duyurdu.

10 Kasım'a kadar süre verilmişti

Kimlik doğrulama uygulaması kullananlar bu değişiklikten etkilenmese de twitter.com üzerinden kayıtlı anahtarlar x.com’a aktarılamadı. Bu nedenle kullanıcıların 10 Kasım'a kadar eski kayıtları kaldırıp yeni alan adına yeniden kaydolmaları gerekiyordu.

Kullanıcılar yeni kayıt yapamıyor

Son tarihin geçmesinin ardından pek çok kullanıcı, yeniden kayıt yapmaya çalışırken hata aldığını ve giriş ekranında işlem döngüsünün takıldığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesaplarına hiç erişemediğini söyledi.