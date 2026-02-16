X'te yeni dönem! Uygulama içinden hisse ve kripto işlemleri yapılabilecek

Sosyal medya platformu X, uygulama üzerinden hisse senedi ve kripto para birimleri için işlem yapma imkânı sunmaya hazırlanıyor.

Ürün yöneticisi Nikita Bier, 'Akıllı Cashtag'ler' (Smart Cashtags) adı verilen yeni bir özelliğin yakında kullanıcıların doğrudan zaman tünellerinden işlem yapmalarına olanak tanıyacağını doğruladı.

Bier aynı zamanda, X'in bir aracı kurum (broker) gibi hareket etmeyeceğini veya işlemleri bizzat yürütmeyeceğini vurguladı.

Kripto entegrasyonu genişliyor, Akıllı Cashtag'ler geliyor

Cumartesi günü yaptığı paylaşımda Bier, Akıllı Cashtag'lerin birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını belirtti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, borsa sembollerinin (ticker) üzerine tıklayarak canlı fiyat grafiklerini ve ilgili gönderileri görebilecek. Buradan, harici aracı kurum hizmetlerine bağlı ticaret seçeneklerine erişim sağlanabilecek.

Ocak ayında paylaşılan tanıtımlar, uygulama içi ticaret konusunda spekülasyonlara yol açmıştı. O dönemde paylaşılan görseller, X içinde doğrudan alım-satım yapılabileceğine dair ipuçları veriyordu; ancak Bier'ın son paylaşımına kadar resmi bir doğrulama gelmemişti.

Smart Cashtags, 2022'de sunulan önceki 'cashtag' sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Eski sistem, Bitcoin ve Ether dahil büyük hisse senetleri ile kripto varlıkların fiyatlarını takip etmeye imkân tanıyordu ancak bu özellik daha sonra durdurulmuştu.

Yeni sürümle birlikte kullanıcıların gönderi okurken doğrudan işlem bağlantılarına erişebilmesi hedefleniyor. Özellikle bireysel yatırımcıların piyasa haberlerine hızlı tepki verdiği göz önüne alındığında, entegre işlem bağlantılarının karar sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor.

Ayrıca spam, organize taciz veya piyasa manipülasyonunu teşvik eden uygulamaların desteklenmeyeceğini belirten Bier, bu tür davranışların milyonlarca kullanıcıya zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Amaç: X'i 'her şey uygulaması'na dönüştürmek

Elon Musk'ın X için uzun vadeli planı, platformu bir 'her şey uygulaması'na dönüştürmek. Musk, şirketi 2022'de satın almasından bu yana sosyal medya, ödeme sistemleri ve finansal araçların tek bir platformda birleştirilmesini savunuyor.

Bu konsept, mesajlaşma, ticaret ve para transferlerini entegre eden Asya'daki 'süper uygulamaları' örnek alıyor.

X Money test aşamasında

Musk ayrıca, kişiden kişiye transferler için tasarlanan bir ödeme özelliği olan X Money hakkında da güncellemeler paylaştı. xAI'nın 'All Hands' sunumunda konuşan Musk, X Money'nin sınırlı beta test aşamasında olduğunu söyledi. İki aylık bir test sürecinden sonra daha geniş bir lansman yapılması bekleniyor.

Şirketin aylık ortalama 600 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtilirken, Musk hedefi "Burası tüm paranın olduğu yer olacak şekilde tasarlandı. Tüm parasal işlemlerin merkezi kaynağı" sözleriyle özetledi.