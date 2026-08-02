Y kuşağının omzundaki görünmeyen yük: Miras hayali yerini bakım yüküne bıraktı!

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Son haftalarda sosyal medyada yeniden gündem olan "yaşlanan ebeveynlerimize bakmayacağız" tartışması, ABD'de nesiller arası gerilimi yeniden alevlendirdi. Ancak araştırmalar, sosyal medyadaki söylemin gerçek hayatı yansıtmadığını gösteriyor.

ABD'de Nüfus Referans Bürosu verilerine göre, yaşlı yakınlarına bakan aile bireylerinin sayısı 2011-2022 döneminde yüzde 32 artarak 24,1 milyona ulaştı. Bakım verenlerin en büyük grubunu ise yetişkin çocuklar oluşturdu.

Ailelerin küçülmesi, ücretli bakım hizmetlerinin pahalılaşması ve bakım personeli yetersizliği nedeniyle sorumluluk giderek daha fazala çocukların omzuna yüklenirken, ABD'de bugün 66 milyondan fazla kişi (her dört kişiden biri) aynı evde birden fazla kuşakla birlikte yaşıyor.

Miras beklentisi de zayıflıyor

Ancak Y kuşağı için sorun sadece bakım yükü değil, uzun süreli bakım masrafları, Baby Boomer kuşağının sahip olduğu servetin önemli bölümünü tüketiyor.

Realtor.com analizine göre Baby Boomer kuşağının 93 trilyon dolarlık mirası, emeklilik ve bakım harcamalarının ardından 36 trilyon dolara kadar geriliyor..

Y kuşağı yaşlanan ebeveynlerinin bakımınının yanında düşük bir mirasla da baş başa kalırken, bunun önümüzdeki yılların en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olacağı değerlendiriliyor.