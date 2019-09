Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor

27 Eylül 2019

DIŞ HABERLER

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu’nun (Census) perşembe günü açıkladığı istatistiklere göre büyük Amerikan şehirleri Y kuşağı ile genç X kuşağını kaybediyor. Bunun kentsel büyümenin yavaşladığına işaret ettiği belirtiliyor.

Wall Street Journal’ın Census araştırması üzerinden yaptığı analize göre, yarım milyondan fazla nüfusu olan ABD şehirleri 2018’de 25-39 yaş arasındaki 27 bin sakinini kaybetti. Bu, büyük şehirlerin art arda nüfus kaybettiği dördüncü sene. Söz konusu yaş grubundan sakinlerini göç veren şehirler arasında New York, Chicago, Houston, San Francisco, Las Vegas, Washington, Portland ve Ore bulunuyor. 2017’de büyük şehirleri terk eden gençlerin sayısı 54 bindi.

Yetkililere göre, bu yaş gurubundaki kent nüfusundaki azalmanın kesintisiz olması yüzyılın başında kentlere akın ederek resesyon sonrası kentsel canlanmaya sebep olan genç akımından sert bir geriye dönüşe işaret ediyor. 2018’deki genç nüfustaki en çok kayıp 35-39 yaş arası kentlilerde görüldü. Büyük kentlerdeki 35 yaş altı nüfus çoğalırken bu kazanımlar da son yıllarda giderek azalıyor.

En büyük sebep yüksek konut fiyatları

Census araştırması şehirleri terk eden gençlerin banliyölere ve şehirlerin çeperindeki metro ulaşımı olan diğer yerleşim birimlerine taşındığını gösteriyor. Yetkililer gençlerin büyük şehirleri terk etmesinin en temel nedeni yüksek konut fiyatları ve düşen eğitim kalitesi. 1981-1996 yılları arasında doğan Y kuşağının evlenme ve çocuk sahibi olma eğilimleri her ne kadar kendinden önceki nesillere göre az oranlarda olsa da, evli ve çocuklular önceki kuşakları takip ederek banliyölere taşınıyor.

Sadece New York, 2018’de 25-39 yaş arası 38 bin sakinini kaybetti. Ki bu da geçtiğimiz üç yılın her birinde kaybedilen genç nüfusun iki katına denk geliyor. Diğer yandan 2018 yılı New York’un 10 yıldan fazla zamandır gördüğü en fazla nüfus kaybını yaşandığı yıl oldu. Genç nüfusun taşınırken tercih ettiği büyük şehirlerinse Los Angeles, Phoneix, San Antonio, San Diego, Austin, Seattle, Denver ve Columbus olduğu belirtiliyor.

Belediye başkanları konut stoğunu yeterli bulmuyor

Diğer yandan Boston Üniversitesi Politika bölümü öğretim üyelerinden Profesör Katherine Levine Einstein’ın 2017’de gerçekleştirdiği bir araştırma belediye başkanlarının sadece yüzde 13’ünün konut stoklarının seçmenlerinin ihtiyaçlarını karşılamada “çok iyi” ve “muhteşem” olduğunu belirttiğini ortaya koyuyor. Belediye başkanlarının çoğunluğu konut stoğuyla sakinlerinin ihtiyacı arasında uyumsuzluk olduğunu düşünüyor.