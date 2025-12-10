Yağmur suyu tahliye kapasitesinin yüzde 80 azaldığı Gazze'de, şiddetli yağışlar halkın hayatını tehdit ediyor

Gazze Şeridi, şiddetli yağışların etkisiyle ağır bir insani krize sürükleniyor.

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail'in saldırıları nedeniyle imkanların son derece kısıtlı olduğu bölgede, alçak hava basıncının yaratacağı zorluklara dikkati çekti.

Son derece zor bir dönemde bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasına işaret eden Muhenna, "Altyapıda geniş çaplı bir çöküş yaşanıyor. Özellikle İsrail'in kanalizasyon tahliyesinde kullanılan 8 ana pompadan 7'sini tahrip etmesi, pompa sistemindeki arıza oranını yüzde 90’a çıkardı" dedi.

Yağmur suyu tahliye kapasitesi yüzde 80 geriledi

Muhenna, pompa istasyonları ve şebekeler aracılığıyla yağmur suyu tahliye kapasitesinin yüzde 80 gerilediğini; sistemin halihazırda en iyi ihtimalle yüzde 20'lik kapasiteyle çalışıldığını söyledi.

Gazze Belediyesi ekiplerinin bugün İsrail'in saldırılarından önce var olan ekipmanın sadece yüzde 15'i ile çalışmalarına devam ettiğini aktaran Muhenna, bu ekipmanların çoğunun eski ve bakım gerektirdiğini; ayrıca yakıt eksikliği nedeniyle pompa ve hayati öneme sahip teçhizatın da verimli çalışma saatlerinin düşük olduğunu kaydetti.

Sokaklardaki enkaz, suyun tahliye kanallarına akışını engelliyor

"Gazze sokaklarındaki enkaz, yağmur suyunun tahliye kanallarına ulaşmasını engelliyor" diyen Muhenna, bu kanalların yaklaşık yüzde 40'ının da zaten İsrail saldırılarında tahrip edildiğini belirtti.

Atık su kuyularının kapaklarının tahrip edildiğine ve pek çok kuyunun açık olduğuna işaret eden Muhenna, bu durumun şebekelerde ciddi tıkanmalara yol açtığını; özellikle çocuklar, bölgeden geçenler ve buralarda yaşamak zorunda kalan yerinden edilenler için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Muhenna, Gazze Şeridi'ndeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirdi.

Çadırlarda kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriliyor

Muhenna, "Çadırda yaşayan binlerce aile, şiddetli soğukla karşı karşıya. Neredeyse hiçbir ısınma imkanı; battaniye-yorgan ya da yatak yok. Ayrıca yetersiz imkanlar ve kaynaklar nedeniyle bakım ve acil durum hizmetinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor" diye konuştu.

Belediyenin, kalan sınırlı imkanlarla, soğuk hava dalgasının etkilerini azaltmak için 7/24 çalıştığını kaydeden Muhenna, uluslararası yardım kuruluşlarına, durum daha da kötüleşmeden ivedilikle müdahalede bulunulması; yeterli miktarda yakıt temin edilmesi ve göçe zorlananlar için uygun alternatif barınma imkanları sağlamaması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümet, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in evlerini yıktığı ya da göçe zorladığı binlerce Filistinlinin, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası toplumun "acil" harekete geçmesini istemişti.