Yahudi fanatikler Roş Aşana’da Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, İbrani yeni yılı Roş Aşana Bayramı’nda fanatik Yahudilerin baskınına sahne oldu.

Polis korumasında ayin ve dans

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya girerek dini ritüeller gerçekleştirdiğini aktardı.

Avluda topluca dua eden grupların alkış ve danslarla bayram kutlamaları yaptığı bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, eski İsrail milletvekili haham Yehuda Glick’in de dini kıyafetlerle baskına katıldığını duyurdu.

Baskınlar son dönemde arttı

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ikinci yılına yaklaşılırken, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının giderek arttığı ifade ediliyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun aşırı sağcı üyeleri, Mescid-i Aksa’nın yerine bir Yahudi tapınağı yapılması gerektiğini açıkça dile getiriyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Tapınak inşa edilmeli, bütçesini ben karşılarım” sözleriyle tepki çekmişti. Yahudi Gücü partisi milletvekili Zvi Sukkot ise Aksa’da İsrail bayrağı açarak “Mescid-i Aksa bizim elimizde” ifadelerini paylaşmıştı.

Statüko ihlal ediliyor

26 Ekim 1994’te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşmasına göre, Mescid-i Aksa Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. Ancak 2003’ten bu yana İsrail’in tek taraflı kararlarıyla polis eşliğinde Yahudilerin kutsal alana girmesine izin veriliyor.

Bu girişler “baskın” olarak nitelendiriliyor ve Müslümanların egemenliğinin ihlali olarak değerlendiriliyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler de karşı

Öte yandan İsrail içindeki Ultra-Ortodoks din adamlarının çoğunluğu, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girmesinin dini açıdan yasak olduğunu vurguluyor.

Buna rağmen fanatik grupların polis korumasında düzenledikleri ayinler, bölgede statükoyu bozan ve gerilimi tırmandıran uygulamalar olarak öne çıkıyor.