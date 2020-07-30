Yakıt fiyatları petrolden daha hızlı yükselebilir

30 Temmuz 2020

HİLAL SARI

Küresel petrol piyasasında fiyatlar yeniden açılma iyimserliğiyle 40 doların üzerinde tutunmuş olsa da, hem ikinci dalga endişeleri hem de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın da aralarında olduğu müttefiklerinin (OPEC+) ağustosta kesintileri azaltmaya başlaması fiyatların yükselmesini engelleyecek unsurlar. Rystad Energy gibi kuruluşlar ikinci dalga enfeksiyonların petrol fiyatları üzerinde ilk dalga kadar yıkıcı olmayacağını düşünüyor. Ancak piyasada temmuz ortasından bu yana görülen belirgin bir diğer hareket ise yatırımcıların ham petrol ürünlerinden rafine edilmiş yakıtlara yönelmesi. Uzmanlar bunun yatırımcı nezdinde yakıt fiyatlarının petrol fiyatlarından daha hızlı yükseleceği beklentisinin güçlenmesinden kaynaklandığı yorumunu yapıyor.

Petrol alımları hız kesmeye başladı

Reuters petrol analisti John Kemp, bu hafta kaleme aldığı yazısında hedge fonların geçtiğimiz haftalarda düşük petrol fiyatlarından faydalanarak petrol alımı yapmaya devam ettiğini, ancak son üç aydır ham petrole odaklanan alımların son haftalarda rafine ürünlere kaymaya başladığını yazdı. Yatırımcılar mart sonundan bu yana 17 haftanın 14'ünde petrol alımı gerçekleştirdi ancak son haftalarda alımlar hız kesmeye başladı.

Son haftalarda yakıt alımları hızlandı

Hedge fonlar ve varlık yöneticilerinin 21 Temmuz'la biten haftada 28 milyon varil petrol vadelisi aldığı belirtilen analizde son hafta alımlarının ağırlıklı olarak Avrupa motorin, ABD benzin ve ABD dizel yakıt olduğunu belirtiyor. 28 milyon varillik alımların 7 milyon varili ABD benzin ve 4 milyon varili ABD dizel yakıt olurken, 9 milyon varillik aslan payı Avrupa motorin oldu.

Sadece 3 milyon varil Brent alımı yapılırken, aynı hafta WTI ve Nymex petrol alımları ise 5 milyon varil olarak gerçekleşti. Reuters analisti Kemp, petrol üreticilerinin kesintileri azaltmaya başlaması ve rafinerilerin stokları eritmek için üretimi azaltmaya gideceğine ilişkin sinyallerle birlikte yatırımcıların ham petrolden yakıtlara yöneldiği değerlendirmesini yapıyor. Ekonomik iyileşmeye ve petrol tüketimine ilişkin belirsizlikler petrol yatırımcılarının alımlarında nisbi değere göre karar verdiği belirtiliyor.

Hindistan rafinerilerinde kapasite %70'e düşürüldü

Hindistan'daki rafineriler yerel yakıt talebinin düşmesi ve küresel rafineri marjlarının zayıf olması nedeniyle ham petrol işleme kapasitesini azalttıklarını ve bakım için çeşitli birimleri kapattıklarını açıkladılar. Rafineri başkanı R. Ramachandran, Bharat Petroleum Corp'un üç rafinerisini haziran başındaki yüzde 90'a kıyasla yaklaşık yüzde 70 kapasitede işlettiğini söyledi.

'2. yarı öngörüleri fazla iyimserdi'



ABD'de haftalık ham petrol stoklarının artış öngörülürken 6,8 milyon varil düşüşle 531 milyon varile gerilemesi Brent ve WTI fiyatlarını yükseltti. Verinin ardından Brent dün yüzde 1'in üzerinde yükselişle TSİ 15:30 itibariyle 43,89 dolar/varil düzeyine kadar yükseldi. WTI varil fiyatı ise aynı saatlerde 41,56 dolara kadar yükseldi. Ancak ING Research yayınladığı müşteri notunda "İkinci yarıda petrol talebine ilişkin beklenen iyileşmenin fazla iyimser olduğu daha da belirginleşmeye başladı” diyor ve ekliyor: "COVID-19 vakalarındaki artış, devam eden seyahat kısıtlamalarıyla birlikte talepteki iyileşmeyi durdurdu veya en azından yavaşlattı.”



Fed teşvikleri fiyatları desteklemeyi sürdürecek



ABD Merkez Bankası'nın teşvikleriyle zayıflayan doların petrol fiyatlarını desteklemeye devam etmesi öngörülüyor. AxiCorp piyasa stratejisti Stephen Innes, bu yafta yayınladığı notta "Petrol fiyatları ABD dolarını düşürmeye devam eden Fed'in güvercin politikalarından destek bulmaya devam edecek” diyor. Havayolu şirketlerindeki olumsuz gelişmeler ise petrol fiyatlarını aşağı yönlü hareket ettiren bir etken.